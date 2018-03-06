Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов

6 Март 19:47 2018-03-06T19:47:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером во вторник, 6 марта, пробки в Москве достигли 9 баллов. Такие данные приводятся на сайте сервиса "Яндекс.Пробки" по состоянию на 18:30 по мск. Отмечается, что значительнее всего движение транспорта было затруднено на отдельных участках МКАД, ТТК и Садового кольца

Однако уже через час плотность потоков транспорта снизилась на один балл. По прогнозам сервиса, к 20:00 пробки в Москве составят всего 7 баллов, а ближе к 21:00 - опустятся до пяти.

Между тем, в настоящий момент скорость движения автомобилей в "красных" районах города составляет в среднем около 7 км/ч.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что начала весны в столице выдалось довольно морозным и щедрым на снег. Это порой приводило к заторам на дорогах и авариям. По данным синоптиков, в праздничные выходные ситуация несколько изменится, и в городе немного потеплеет - до -4 градусов.