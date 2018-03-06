2018-03-06T20:46:49+03:00
Происшествия

На борту Ан-26 в Сирии погибли 39 человек - 33 пассажира и 6 членов экипажа

По уточненным данным, жертвами авиакатастрофы стали 39 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Военно-транспортный самолет Ан-26. ФОТО Виталий Невар/ТАССВоенно-транспортный самолет Ан-26. ФОТО Виталий Невар/ТАСС
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В результате крушения российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 39 человек, среди которых 33 пассажира и шесть членов экипажа. Такое заявление сделали в министерстве обороны РФ.

Между тем, ранее сообщалось только о 33 погибших - 26 пассажирах и шести членах экипажа.

"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных Сил РФ", - передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В Минобороне также уточнили, что родным и близким жертв авиакатастрофы будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, трагедия произошла во вторник, 6 марта, в сирийском Тартусе. Самолет неожиданно рухнул при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим, в результате все находившееся на борту люди погибли. По предварительной версии, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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