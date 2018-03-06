2018-03-06T20:25:28+03:00
В мире

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших людей мира

Первое место в этом списке занял глава интернет-магазина Amazon Джефф Безос
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Amazon Джефф БезосГлава Amazon Джефф БезосФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Журнал Forbes составил и опубликовал на своем сайте рейтинг самых богатых людей мира. В этот раз в списке оказались 2208 человек, общее состояние которых превышает 9 трлн долларов.

Отметим, что сотрудники издания ежегодно собирают данные о доходах и имуществе бизнесменов, выискивая самых состоятельных из них. Между тем, состав тройки лидеров данного рейтинга не меняется уже довольно давно, перераспределяются лишь занимаемые предпринимателями места.

В этом году богатейшим человеком мира по версии Forbes стал глава интернет-магазина Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 112 млрд долларов. Вторую строчку рейтинга занял экс-директор Microsoft Билл Гейтс с 90 млрд долларов, а замкнул тройку лидеров основатель холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт (84 млрд долларов).

Десятка богатейших людей мира по версии журнала Forbes Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Десятка богатейших людей мира по версии журнала ForbesФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Ранее сайт kp.ru также сообщал о том, что в этот список вошли и 102 наших соотечественника, при этом девять из них попали в топ-100. Так, в рейтинге оказались председатель группы Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с состоянием в 19,1 млрд долларов, глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов с 18,7 млрд долларов и основатель ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон, доход которого составляет 18 млрд долларов.

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