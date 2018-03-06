В Великобритании сильный шторм обнажил древний окаменевший лес
Древний лес предстал перед жителями британского города Редкар после обрушившегося на этот регион сильного шторма. Отступившие от берегов воды Северного моря смыли прибрежные пески и открыли взору окаменевшие буки, березы, дубы и сикоморы.
По данным исследователей, этому лесу уже более семи тысяч лет. Первые письменные упоминания о нем можно встретить в записях от 1871 года. Именно тогда в этом месте нашли оленьи рога и клыки кабанов. Сейчас же сквозь пески порой проступают и обломки затонувших когда-то лодок, сообщает портал GazzetteLive.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в последние несколько недель жителям Британии пришлось столкнуться с последствиями прихода сибирского циклона. Аномальные морозы и снегопады обошлись королевству более чем в миллиард фунтов ($1,4 млрд) ежедневного ущерба.
После мощного шторма в Британии найден лес возрастом в семь тысяч лет .После мощного шторма в Британии найден лес возрастом в семь тысяч лет