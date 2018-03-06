В Великобритании сильный шторм обнажил древний окаменевший лес

6 Март 20:55 2018-03-06T20:55:56+03:00

Деревьям в этом лесу уже более семи тысяч лет Фото: скриншот видео

Когда воды Северного моря отступили, перед местными жителями предстали дубы и березы возрастом в семь тысяч лет [видео]

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Древний лес предстал перед жителями британского города Редкар после обрушившегося на этот регион сильного шторма. Отступившие от берегов воды Северного моря смыли прибрежные пески и открыли взору окаменевшие буки, березы, дубы и сикоморы.

По данным исследователей, этому лесу уже более семи тысяч лет. Первые письменные упоминания о нем можно встретить в записях от 1871 года. Именно тогда в этом месте нашли оленьи рога и клыки кабанов. Сейчас же сквозь пески порой проступают и обломки затонувших когда-то лодок, сообщает портал GazzetteLive.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в последние несколько недель жителям Британии пришлось столкнуться с последствиями прихода сибирского циклона. Аномальные морозы и снегопады обошлись королевству более чем в миллиард фунтов ($1,4 млрд) ежедневного ущерба.