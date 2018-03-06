2018-03-06T21:16:00+03:00
В мире

В Италии состоялось вскрытие тела 31-летнего футболиста Астори

Причиной смерти капитана"Фиорентины" была названа брадиаритмия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Футболист сборной Италии и клуба "Фиорентина" Давиде АсториФутболист сборной Италии и клуба "Фиорентина" Давиде АсториФото: REUTERS
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Во вторник, 6 марта, в итальянском городе Падуя состоялось вскрытие тела футболиста "Фиорентины" Давиде Астори. По результатам процедуры, стало известно, что 31-летний спортсмен скончался от брадиаритмии (нарушений сердечного ритма).

Между тем, для выявления причин возникновения данной патологии будут проведены дополнительные исследования, которые займут около двух месяцев.

Как сообщает газета La Repubblica, уже в среду в Италии пройдет церемония прощания с футболистам, а на следующий день его похоронят.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 4 марта Астори был найдены мертвым в одном из отелей города Удине. Его смерть наступила прямо накануне игры "Фиорентины" с "Удинезе". Тогда говорилось о том, что у футболиста остановилось сердце.

Между тем, правоохранительные органы Италии возбудили уголовное дело по факту смерти Астори. Так, в полиции рассматривалась версия о непредумышленном убийстве.

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