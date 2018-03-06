Матч ПСЖ - Реал: Неймар поддержал свою команду роликом в "Инстаграме"

6 Март 21:21 2018-03-06T21:21:43+03:00

Бразилец не сыграет против мадридского клуба в Лиге Чемпионов [видео]

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Сегодня, 6 марта, в Париже пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов нынешнего сезона. "Реал" будет гостить у "Пари Сен-Жермен". Накануне этого поединка один из лидеров парижан бразилец Неймар опубликовал креативное видео со своим участием в поддержку команды.

В этой игре сам игрок сборной Бразилии не сможет принять участие. В матче чемпионата Франции против "Марселя" он получил травму лодыжки и после перенесенной в Бразилии операции будет восстанавливаться в ближайшие три месяца.

Напомним, что первая игра в Мадриде завершилась победой "Реала" со счетом 3:1. Сегодняшняя игра "ПСЖ" - "Реал" начнется в 22:45 по московскому врмени.