Путин прибыл в Самару для участия в заседании набсовета АСИ

6 Март 21:27 2018-03-06T21:27:54+03:00

В ходе совещания будут подведены итоги шестилетней работы агентства, а также представлены новые инициативы

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин прибыл в Самару, где в среду, 7 марта, возглавит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы Кремля.

Уточняется, что во время совещания будут подведены итоги шестилетней работы агентства, а также представлены новые инициативы, рекомендованные к реализации в этом году. Речь идет, в частности, о проекте ранней профориентации "Билет в будущее", запуск которой глава государства анонсировал во время оглашения послания Федеральному собранию.

Кроме того, Путин посетит Самарский булочно-кондитерский комбинат. В ходе визита глава государства ознакомится с работой фабрики и пообщается с женщинами-предпринимателями из разных регионов России.

Ранее сайт kp.ru уже сообщал о том, что также у президента запланирована встреча с врио губернатора региона Дмитрием Азаровым.