2018-03-06T22:04:17+03:00
Политика

Захарова призвала Лондон провести расследование по делу Скрипаля

Представитель МИД заявила, что именно этим Британии следует заняться, прежде чем обвинять в чем-то Россию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель МИД России Мария ЗахароваПредставитель МИД России Мария ЗахароваФото: Евгения ГУСЕВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Лондон провести расследование по факту отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, прежде чем обвинять в случившемся Москву.

Напомним, что, как сообщал ранее сайт kp.ru, бывшему полковнику, осужденному за шпионаж в пользу Великобритании, и его спутнице неожиданно стало плохо в одном из торговых центров графства Уилтшир. В настоящий момент отец и дочь находятся в отделении интенсивной терапии с признаками отравления.

Между тем, вскоре после случившего глава МИД королевства Борис Джонсон заявил, что сборная Англии по футболу будет бойкотировать ЧМ-2018 в РФ, в случае обнаружения доказательств вины Москвы.

"Такие заявления главы внешнеполитической службы — это просто какая-та дикость абсолютная. Вообще-то есть процессуальные нормы, следствие, уважение к законам. Как человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, делает такие заявления? На основе чего?", — прокомментировала ситуацию Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Она отметила важность организованных Лондоном следственно-дознавательных действий и выразила надежду на то, что итоги расследования в результате будут обнародованы.

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