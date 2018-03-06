2018-03-06T22:23:50+03:00
Происшествия

Росавиация опровергла подлинность расшифровки переговоров пилотов Ан-148

В ведомстве подчеркнули, что появившиеся в СМИ сведения дезинформируют общественность о событиях, предшествующих авиакатастрофе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Самолет потерпел крушение всего спустя пять минут после взлета из аэропорта "Домодедово"Самолет потерпел крушение всего спустя пять минут после взлета из аэропорта "Домодедово"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Росавиция опровергла подлинность появившейся ранее в СМИ расшифровки переговоров пилотов самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье. Такое заявление сделал официальный представитель ведомства Сергей Извольский

"Представленная "расшифровка" дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров", - цитирует ТАСС Извольского.

Между тем, в Росавиации также подчеркнули, что публикация в СМИ записи переговоров является действием, противоречащим этике, а также требованиям и стандартам расследований авиационных происшествий.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение 11 февраля недалеко от села Степановское Раменского района. В результате происшествия погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Предварительной причиной авиакатастрофы считается обледенение датчиков скорости.

Еще больше материалов по теме: «Крушение АН-148 в Подмосковье: версии катастрофы, хронология событий»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Москве 7 марта будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой снег
«Просто какая-то дикость»: Захарова прокомментировала угрозы Джонсона о пропуске ЧМ-2018
Эксперты проанализировали зарплатные ожидания россиянок
Группа «Аквариум» перенесла концерты по совету врачей Бориса Гребенщикова
Стрельба в школе во Флориде: выживший ученик хочет подать иск к властям
Посол РФ в США провел встречу с американским сенатором
В Германии концерт Эда Ширана перенесли из-за редкого вида жаворонков
В Киеве возле станции метро «Лесная» взорвались две гранаты
Экономический советник Трампа решил уйти в отставку
Россия направила запрос по встрече Лаврова и Тиллерсона, но не получила ответа
Составлен рейтинг самых опасных городов мира
В Минобороны РФ заявили, что другие страны смогут создать аналог "Искандера" не ранее 2025 года