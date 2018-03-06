Росавиация опровергла подлинность расшифровки переговоров пилотов Ан-148

6 Март 22:23 2018-03-06T22:23:50+03:00

Самолет потерпел крушение всего спустя пять минут после взлета из аэропорта "Домодедово" Фото: REUTERS

В ведомстве подчеркнули, что появившиеся в СМИ сведения дезинформируют общественность о событиях, предшествующих авиакатастрофе

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Росавиция опровергла подлинность появившейся ранее в СМИ расшифровки переговоров пилотов самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье. Такое заявление сделал официальный представитель ведомства Сергей Извольский

"Представленная "расшифровка" дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров", - цитирует ТАСС Извольского.

Между тем, в Росавиации также подчеркнули, что публикация в СМИ записи переговоров является действием, противоречащим этике, а также требованиям и стандартам расследований авиационных происшествий.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение 11 февраля недалеко от села Степановское Раменского района. В результате происшествия погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Предварительной причиной авиакатастрофы считается обледенение датчиков скорости.