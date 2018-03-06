2018-03-06T22:52:13+03:00
Происшествия

На борту разбившего в Сирии Ан-26 не было гражданских лиц

Все жертвы авиакатастрофы являлись российскими военнослужащими
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет Ан-26. Фото: wikimedia.orgСамолет Ан-26. Фото: wikimedia.org
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На борту российского военно-транспортного самолета Ан-26, потерпевшего крушение недалеко от базы Хмеймим в Сирии, не было ни одного гражданского лица. Такое заявление сделали в министерстве обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что все жертвы трагедии являются военнослужащими, среди которых 27 офицеров, в том числе прапорщики, контрактники и генерал-майор, передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что всего в результате авиакатастрофы погибли 39 человек - шесть членов экипажа и 33 пассажира. В Минобороне уже пообещали оказать родным и близким жертв крушения всю необходимую помощь.

Между тем, напомним, что самолет рухнул во вторник, 6 марта, при заходе на посадку на аэродром Хмеймим. Предварительной причиной случившегося считают технические неполадки, так как никакого огневого воздействия на воздушное транспортное средство не производилось.

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