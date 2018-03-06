Погодные условия при посадке разбившегося в Сирии Ан-26 были простыми

6 Март 23:04 2018-03-06T23:04:57+03:00

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Во время захода на посадку разбившегося в Сирии российского военно-транспортного самолета Ан-26 погодные условия были довольно простыми. Такое заявление сделали в министерстве обороны РФ.

"Во время захода на посадку Ан-26 погодные условия были простыми. Самолет выполнял рейс авиабаза Квайрес (Алеппо) - Хмеймим", - передает ТАСС со ссылкой на ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что командир потерпевшего крушения Ан-26 являлся летчиком первого класса. За штурвалом этого самолета он провел около трех тысяч часов.

Между тем, ранее сайт kp.ru побеседовал с заслуженным летчиком-испытателем СССР Виктором Заболотским и узнал у него о возможных причинах авиакатастрофы.

Напомним, что самолет Ан-26 рухнул, не долетев до базы около 500 м. В результате случившегося погибли 39 военнослужащих, в том числе 27 офицеров.