2018-03-06T23:04:57+03:00
Происшествия

Погодные условия при посадке разбившегося в Сирии Ан-26 были простыми

Кроме того, командир самолета являлся опытным летчиком первого класса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Военно-транспортный самолет Ан-26. ФОТО Виталий Невар ТАССВоенно-транспортный самолет Ан-26. ФОТО Виталий Невар ТАСС
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Во время захода на посадку разбившегося в Сирии российского военно-транспортного самолета Ан-26 погодные условия были довольно простыми. Такое заявление сделали в министерстве обороны РФ.

"Во время захода на посадку Ан-26 погодные условия были простыми. Самолет выполнял рейс авиабаза Квайрес (Алеппо) - Хмеймим", - передает ТАСС со ссылкой на ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что командир потерпевшего крушения Ан-26 являлся летчиком первого класса. За штурвалом этого самолета он провел около трех тысяч часов.

Между тем, ранее сайт kp.ru побеседовал с заслуженным летчиком-испытателем СССР Виктором Заболотским и узнал у него о возможных причинах авиакатастрофы.

Напомним, что самолет Ан-26 рухнул, не долетев до базы около 500 м. В результате случившегося погибли 39 военнослужащих, в том числе 27 офицеров.

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