Инвалидам могут разрешить получать второе высшее образование бесплатно

6 Март 23:35 2018-03-06T23:35:58+03:00

Такое право смогут получить инвалиды, которые по независящим от них причинам не могут трудиться по специальности

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Инвалидам в России могут разрешить получать второе высшее или среднее профессиональное образование бесплатно. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу депутатом от КПРФ Олегом Смолиным.

Документ предусматривает, что такое право получат инвалиды, которые по независящим от них причинам не могут трудиться по специальности.

«Представьте себе ситуацию: человек получил высшее образование, а затем с ним случилась беда... И доход не позволяет ему получить образование на платной основе. Наш законопроект дает ему возможность получить второе образование бюджетно», — говорит Смолин.

В настоящее время закон разрешает бесплатное дополнительное образование можно только по своей профессии, при этом перечень таких специальностей довольно узкий.

По словам депутата, реализация инициативы возможна в рамках уже существующих бюджетных мест в учебных заведениях.

«В законе для инвалидов предусмотрены квоты. Как правило, они не заполняются полностью, поскольку количество студентов с инвалидностью у нас значительно меньше, чем предусмотрено квотами. К тому же, скорее всего, люди будут выбирать заочное образование, которое дешевле дневного», — пояснил Смолин, передает «ФАН».