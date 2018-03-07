Футболисты мадридского "Реала" вышли в четвертьфинал Лиги Чемпионов, победив ПСЖ

СЕГОДНЯ 00:51 2018-03-07T00:51:50+03:00

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Мадридский "Реал" стал четвертьфиналистом Лиги Чемпионов нынешнего сезона. В ответной игре 1/8 финала турнира в Париже команда Зинедина Зидана обыграла "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1. Ранее на своем поле испанский гранд победил парижан со счетом 3:1.

Счет в этой игре на 51-й минуте открыл Криштиану Роналду. Уругвайский форвард хозяев Эдинсон Кавани сделал его равным на 71-й. Но на 80-й минуте матча точку поставил Каземиро, забивший за "Реал" победный гол.

Команда Зидана, выиграв 2:1 в Париже и 5:2 по сумме двух матчей, идет в следующий раунд турнира. А вот команда Унаи Эмери завершает свои выступления в Лиге Чемпионов.