2018-03-07T01:00:27+03:00
Спорт

"Ливерпуль" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, сыграв вничью 0:0 с "Порту"

До этого команда Юргена Клоппа одержала победу 5:0 в Португалии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Ливерпуль" не смог одержать победу."Ливерпуль" не смог одержать победу.Фото: REUTERS
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Во вторник, 6 февраля, в Ливерпуле на легендарном стадионе "Энфилд Роуд" был сыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Ливерпуль" на своем поле принимал португальский "Порту" и не смог поразить ворота соперников.

90 минут поединка в Англии завершились со счетом 0:0. Этого результата "Ливерпулю" хватило для прохода в следующий раунд. Все дело в том, что ранее в Порутгалии была зафиксирована победа английского клуба со счетом 5:0.

Таким образом, "Ливерпуль" проходит в четвертьфинал, а "Порту" завершает свое выступление в еврокубках сезона 2017/2018 годов.

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