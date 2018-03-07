"Ливерпуль" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, сыграв вничью 0:0 с "Порту"
До этого команда Юргена Клоппа одержала победу 5:0 в Португалии
"Ливерпуль" не смог одержать победу.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:
Во вторник, 6 февраля, в Ливерпуле на легендарном стадионе "Энфилд Роуд" был сыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Ливерпуль" на своем поле принимал португальский "Порту" и не смог поразить ворота соперников.
90 минут поединка в Англии завершились со счетом 0:0. Этого результата "Ливерпулю" хватило для прохода в следующий раунд. Все дело в том, что ранее в Порутгалии была зафиксирована победа английского клуба со счетом 5:0.
Таким образом, "Ливерпуль" проходит в четвертьфинал, а "Порту" завершает свое выступление в еврокубках сезона 2017/2018 годов.