2018-03-07T03:11:22+03:00
В мире

Глава МВД Великобритании проведет заседание комитета COBRA из-за инцидента в Солсбери

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй провела заседание Национального совета по безопасности в связи с данным вопросом
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Великобритании пройдет заседание комитета COBRA из-за инцидента в СолсбериВ Великобритании пройдет заседание комитета COBRA из-за инцидента в СолсбериФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 7 марта, глава МВД Великобритании Эмбер Радд проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

Как сообщил телеканал Sky News, мероприятие будет посвящено происшествию в Солсбери, в результате которго ото отравления неизвестным веществом пострадали экс-полковник ГРУ Генштаба ВС России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Отмечается, что заседание назначено на 10:45 (13:45 мск). Участники совещания обсудят ход расследования этого дела. Накануне британский премьер-министр Тереза Мэй провела заседание Национального совета по безопасности по этому вопросу. Расследование возглавили эксперты контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда. В канцелярии премьера пока не хотят делать никаких выводов.

Напомним, 4 февраля на скамейке в в торговом центре The Maltings в Солсбери были обнаружены в бессознательном состоянии 66-летний бывший полковник ГРУ и его 33-летняя дочь. В настоящее время они в критическом состоянии находятся в больнице.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Москве 7 марта будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой снег
«Просто какая-то дикость»: Захарова прокомментировала угрозы Джонсона о пропуске ЧМ-2018
Эксперты проанализировали зарплатные ожидания россиянок
Группа «Аквариум» перенесла концерты по совету врачей Бориса Гребенщикова
Стрельба в школе во Флориде: выживший ученик хочет подать иск к властям
Посол РФ в США провел встречу с американским сенатором
В Германии концерт Эда Ширана перенесли из-за редкого вида жаворонков
В Киеве возле станции метро «Лесная» взорвались две гранаты
Экономический советник Трампа решил уйти в отставку
Россия направила запрос по встрече Лаврова и Тиллерсона, но не получила ответа
Составлен рейтинг самых опасных городов мира
В Минобороны РФ заявили, что другие страны смогут создать аналог "Искандера" не ранее 2025 года