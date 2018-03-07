Глава МВД Великобритании проведет заседание комитета COBRA из-за инцидента в Солсбери

СЕГОДНЯ 03:11 2018-03-07T03:11:22+03:00

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй провела заседание Национального совета по безопасности в связи с данным вопросом

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В среду, 7 марта, глава МВД Великобритании Эмбер Радд проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

Как сообщил телеканал Sky News, мероприятие будет посвящено происшествию в Солсбери, в результате которго ото отравления неизвестным веществом пострадали экс-полковник ГРУ Генштаба ВС России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Отмечается, что заседание назначено на 10:45 (13:45 мск). Участники совещания обсудят ход расследования этого дела. Накануне британский премьер-министр Тереза Мэй провела заседание Национального совета по безопасности по этому вопросу. Расследование возглавили эксперты контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда. В канцелярии премьера пока не хотят делать никаких выводов.

Напомним, 4 февраля на скамейке в в торговом центре The Maltings в Солсбери были обнаружены в бессознательном состоянии 66-летний бывший полковник ГРУ и его 33-летняя дочь. В настоящее время они в критическом состоянии находятся в больнице.