Центробанк планирует ужесточить регулирование потребительских кредитов

СЕГОДНЯ 03:46 2018-03-07T03:46:26+03:00

В частности, предлагается внести изменения в шкалу коэффициентов риска по потребительским ссудам

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Банк России намерен ужесточить регулирование необеспеченных потребительских кредитов с учетом ускорения роста этого рынка. На сайте ведомства опубликован проект изменений в инструкцию 180-И "Об обязательных нормативах банков". Документ предлагает внести изменения в шкалу коэффициентов риска по потребительским ссудам, по которым рассчитываются нормативы достаточности капитала.

Согласно изменениям, коэффициент риска 1,1 будет установлен для кредитов с полной стоимостью (ПСК) 15-20% , а коэффициент риска 1,2% - для кредитов с ПСК 20-25%. Такую шкалу предлагают использовать по отношению к кредитам, выданным после 1 мая этого года.

"Необходимость разработки проекта вызвана ускорением кредитной активности, наблюдаемым в сегменте необеспеченного потребительского кредитования", - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, 1 марта в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал снизить ставку по ипотечным кредитам до 7% в год. На следующий день глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его организация готова к этому.