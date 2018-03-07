СЕГОДНЯ 04:25 2018-03-07T04:25:02+03:00

В Нью-Йорке и других американских штатах ожидаются бури с дождем и снегом Фото: REUTERS

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В среду, 7 марта, метеорологи телекомпании CNN сообщили, что на Восточное побережье США надвигается мощная буря с ледяным дождем. Отмечается, что в домах более 40 млн жителей штатов Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн может отключиться электричество. А также отмечается, что у населения могут возникнуть сложности с поездкам.

По данным Национальной метеорологической службы США, буря ожидается "с 7 по 9 марта включительно". Толщина снежного покрова на северо-востоке США может превысить 30 см. Снегопад будет периодически замещаться с дождем, а также сопровождаться сильным ветром до 22,4 метров в секунду.

Власти уже отменили занятия в учебных заведениях Филадельфии, штат Пенсильвания. Жителям Нью-Йорка посоветовали воздержаться от поездок на личных автомобиля.

"Нью-йоркцам следует при возможности пользоваться общественным транспортом и закладывать больше времени на свой путь", - сообщило управление города по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в конце прошлой недели на северо-востоке США уже был зафиксирован разгул стихии. Более 110 тысяч жителей до сих пор остаются без света и тепла после мощных бурь. Восемь человек погибли.