Трамп положительно оценил информацию о встрече лидеров КНДР и Республики Корея

СЕГОДНЯ 04:36 2018-03-07T04:36:32+03:00

По словам президента США в Вашингтоне будут внимательно следить за развитием ситуации

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Президент США Дональд Трамп положительно оценил информацию о переговорах лидеров КНДР и Республики Корея Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Встреча запланирована на конец апреля этого года.

"Позитивные заявления приходят из Северной Кореи и Южной Кореи. Посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме до встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

Вопрос урегулирования обстановки на Корейском полуострове он назвал несомненным успехом.

"Я думаю, у нас идет очень хороший диалог, и вы наверняка узнаете довольно скоро, что произойдет. Мы добились успехов, в этом нет сомнения", - добавил американский лидер.

Он также выразил уверенность в том, что "это будет отличной вещью" для мира, самой Северной Кореи и Корейского полуострова.

"Мы находимся в самом тесном контакте. Мы прошли, конечно, долгий путь, по крайней мере, на словах с Северной Кореей", - сказал Трамп, подчеркнув, что эту проблему "необходимо было урегулировать много лет назад", передает ТАСС.