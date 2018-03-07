СЕГОДНЯ 05:09 2018-03-07T05:14:03+03:00

Первое место занял мексиканский город Лос-Кабос, где уровень убийств составляет около 111 случаев на каждые сто тысяч человек

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По итогам прошлого года составлен рейтинг самых опасных городов мира по версии неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции".

Самым опасным был признан мексиканский город Лос-Кабос, где уровень убийств составляет около 111 случаев на каждые сто тысяч жителей. На втором месте — столица Венесуэлы Каракас, на третьем — еще один представитель Мексики, город Акапулько.

В рейтинг попали 50 городов, большинство из которых находится в Латинской Америке. В рейтинге представлены 17 городов Бразилии и 12 городов Мексики .

— 17 и 12 городов соответственно.

В 2017 году в Мексике был зафиксирован небывалый разгул насилия. На территории страны совершили больше 29 тысяч убийств, что стало рекордно высоким показателем за последние 20 лет.

Так, только за прошедшие выходные не меньше 44 человек были убиты в четырех мексиканских штатах. В числе жертв - женщины и дети, в том числе одна четырехлетняя девочка.