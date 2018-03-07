В Киеве возле станции метро «Лесная» взорвались две гранаты
Возле станции метро «Лесная» в украинской столице взорвались две гранаты. В результате происшествия пострадали люди.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал dtp.kiev.ua, один человек был ранен осколком гранаты. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь.
Известно, что между двумя мужчинами пассажирами вспыхнул конфликт, после чего и были подорваны гранаты. Злоумышленники скрылись с места происшествия, для их поимки в Киеве объявили план «Перехват», движение в направлении их перемещений заблокировано.
Отмечается, что результате взрыва боеприпасов также полностью сгорел припаркованый поблизости автомобиль Toyota Camry.
О результатах плана «Перехват» и попытке правоохранительных органов задержать преступников по горячим следам пока не сообщается.
Напомним, 20 февраля в Киевской области местный житель напал c гранатами на соседей и полицейских.