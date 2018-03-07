2018-03-07T05:45:15+03:00
Происшествия

В Киеве возле станции метро «Лесная» взорвались две гранаты

Сообщается, что в результате произошедшего сгорел автомобиль
Екатерина БОЛГОВА
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У станции метро в Киеве взорвали две гранатыУ станции метро в Киеве взорвали две гранатыФото: Архив "КП"
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Возле станции метро «Лесная» в украинской столице взорвались две гранаты. В результате происшествия пострадали люди.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал dtp.kiev.ua, один человек был ранен осколком гранаты. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь.

Известно, что между двумя мужчинами пассажирами вспыхнул конфликт, после чего и были подорваны гранаты. Злоумышленники скрылись с места происшествия, для их поимки в Киеве объявили план «Перехват», движение в направлении их перемещений заблокировано.

Отмечается, что результате взрыва боеприпасов также полностью сгорел припаркованый поблизости автомобиль Toyota Camry.

О результатах плана «Перехват» и попытке правоохранительных органов задержать преступников по горячим следам пока не сообщается.

Напомним, 20 февраля в Киевской области местный житель напал c гранатами на соседей и полицейских.

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