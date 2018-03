В Германии концерт Эда Ширана перенесли из-за редкого вида жаворонков

СЕГОДНЯ 05:57 2018-03-07T05:57:20+03:00

В Германии поменяли место проведения концерта британского поп-музыканта Эда Ширана из-за редкого вида жаворонков.

Как сообщает издание Local, выступление автора и исполнителя должно было пройти в аэропорту немецкого города Эссен, где проживают восемь-девять пар жаворонков редкого вида, находящегося под защитой властей.

Концерт был намечен на 22 июля, однако появились опасения, что мероприятие может отрицательно повлиять на популяцию птиц. Появились предложения переселить жаворонков, однако эта инициатива вызвала протесты в рядах экологов.

Позже организаторы сообщили, что выступление Ширана переносится в Дюссельдорф.

"Из-за опасений за местную популяцию птиц в Эссене концерт Эда Ширана состоится 22 июля в Эскпоцентре Дюссельдорфа", - говорится в сообщении.

Напомним, 27-летний Эд Ширан является лауреатом премии "Грэмми" 2016 года за песню Thinking Out Loud. В январе 2017 сингл Shape of You занял лидирующую позицию по продажам в США и Великобритании.