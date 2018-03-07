Посол РФ в США провел встречу с американским сенатором

СЕГОДНЯ 06:04 2018-03-07T06:04:38+03:00

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В Вашингтоне состоялась встреча посла России в США Анатолия Антонова с представителем руководства сената, членом Республиканской партии Оррином Хэтчем.

«Посол Анатолий Антонов провел встречу с временно исполняющим обязанности председателя сената США Оррином Хэтчем для обсуждения перспектив развития отношений между Россией и США и путей восстановления межпарламентского диалога между нашими странами», - сообщается в микроблоге российской дипмиссии в Twitter.

Отмечается, что Антонов и Хэтч «согласились с важностью восстановления нормальной жизни в наших отношениях».

Временный президент (председатель) сената является второй по значимости должностью в американском сенате. Хэтч работает законодателем в высшей палате конгресса США с 1977 года.

Напомним, ранее Антонов заявил, что России и Соединенным Штатам нужно продолжать диалог в области разоружения.