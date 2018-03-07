Стрельба в школе во Флориде: выживший ученик хочет подать иск к властям

СЕГОДНЯ 06:15 2018-03-07T06:15:28+03:00

После трагедии во флоридской школе в США проводятся пикеты против свободного обращения оружия Фото: REUTERS

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Выживший после стрельбы в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде ученик хочет подать иск к властям и к администрации школы в связи с тем, что они не обеспечили безопасность учащихся.

Напомним, трагедия произошла днем 14 февраля. Отчисленный из школы за плохое поведение 19-летний Николас Круз пришел в учебное заведение с полуавтоматической винтовкой AR-15 и большим количеством патронов. В результате открытой им стрельбы 17 человек погибли т 15 получили ранения. Через час после инцидента преступника задержала полиция, сообщал сайт kp.ru.

Юристы 15-летнего Энтони Боргеса намерены добиваться компенсации от шерифа, охранника и директора школы, администрации школьного округа. По словам адвоката, ученик получил пять ранений и до сих не может выполнять многие действия, поэтому будет требовать компенсировать ему расходы на лечение, передает агентство Associated Press.