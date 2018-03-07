Группа «Аквариум» перенесла концерты по совету врачей Бориса Гребенщикова

СЕГОДНЯ 06:25 2018-03-07T06:25:45+03:00

Выступление в Санкт-Петербурге пройдет 7 июня, а не 16 марта, в Москве - 9 июня, а не 18 марта

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Группа "Аквариум" перенесла свои концерты в Москве, Санкт-Петербурге и Тель-Авиве по совету лечащих врачей фронтмена Бориса Гребенщикова.

"Соглашаясь с мнением весьма уважаемых лечащих докторов о том, что для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период... мы принимаем об этом решение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте коллектива.

Так, выступление в Санкт-Петербурге пройдет 7 июня, а не 16 марта, в Москве - 9 июня, а не 18 марта. Концерт в зале "Смоларш" в Тель-Авиве переносится с 9 апреля на 21 мая. "Поскольку составление нового графика потребует дополнительного времени, о новых датах концертов в городах Сибири и на Волге мы рассчитываем сообщить вам в конце этого марта.", - добавили в группе.

Там также подчеркнули, что все купленные билеты будут действительны на концертах с новыми датами. Поклонников поблагодарили за понимание и пожелали "скорейшего и полного выздоровления" Гребенщикову.

Напомним, о плохом самочувствии Гребенщикова стало известно 4 марта. В группе опровергли сообщения СМИ о том, что у музыканта проблемы с сердцем и подчеркнули, что он сильно простудился.