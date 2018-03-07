Эксперты проанализировали зарплатные ожидания россиянок

СЕГОДНЯ 07:04 2018-03-07T07:30:07+03:00

Наиболее популярной сферой деятельности у соискательниц из РФ является бухгалтерия и финансы

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Россиянки готовы в среднем зарабатывать на треть меньше мужчин. Об этом свидетельствуют данные исследования портала «Авито Работа», на котором сейчас размещено более 603 тысяч объявлений от соискателей.

«В январе-феврале 2018 года средняя заработная плата, которую ожидают получить соискательницы на «Avito Работа», составила 21,7 тысячи рублей - на 36,2% меньше суммы, на которую претендуют мужчины», - говорится в релизе по итогам исследования.

Самый большой разрыв в зарплатных ожидания ожиданиях — в категориях «Домашний персонал» и «ЖКХ, эксплуатация». Здесь указанная женщинами желаемая ставка меньше, чем у мужчин, в 2,3 и 1,8 раза соответственно. Avito объясняет эту разницу тем, что в сфере благоустройства мужчины традиционно выполняют более тяжелую физическую работу.

Однако зарплатные ожидания прекрасного пола ниже и в таких категориях, как «Менеджмент» (на 66%), «Административная работа» (на 51,7%), «Госслужба, НКО» ( на 60,6%). В сферах «Фитнес, салоны красоты», «Без опыта, студенты» и «Строительство» желаемое вознаграждение у мужчин и женщин совпадает.

Самой желанной сферой деятельности у российских женщин являются бухгалтерия и финансы. В этой категории 93,6% резюме размещены соискательницами. Также популярны «Образование, наука» (85,8%), «Административная работа» (85,1%), «Домашний персонал» (81%), «Медицина и фармацевтика» (80,6%).