«Просто какая-то дикость»: Захарова прокомментировала угрозы Джонсона о пропуске ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 07:25 2018-03-07T07:25:38+03:00

Ранее премьер-министр Великобритании пригрозил бойкотировать Чемпионат мира по футболу, если в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля обнаружится «российский след»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «дикостью» угрозу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания может пересмотреть уровень своего представительства на ЧМ-2018, если в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля обнаружат «российский след».

«Такие заявления главы внешнеполитической службы — это просто какая-та дикость абсолютная. Вообще-то есть процессуальные нормы, следствие, уважение к законам. Как человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, делает такие заявления?», - возмутилась Захарова.

Дипломат также отметила важность следственных действий британской стороны и выразила надежду, что итоги расследования будут обнародованы.

Высказыванием Джонсона впечатлились и в посольстве РФ в Великобритании. В дипмиссии отметили, что министр говорил в такой манере, будто расследование инцидента со Скрипалем уже завершилось и виновные в лице российской стороны определены.

Как сообщал сайт «КП», 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь были госпитализированы в критическом состоянии из торгового центра в городе Солсбери. Предполагается, что они подверглись воздействию неустановленного отравляющего вещества.

В России Скрипаль осужден за госизмену в 2006 году — еще в 90-е годы он начал работать на британскую разведку. В 2010 году перебежчика обменяли на группу наших резидентов, провалившихся в США.