Террористы в Сирии 17 раз за сутки нарушили режим перемирия

СЕГОДНЯ 11:40 2018-03-07T11:40:35+03:00

В Сирии вновь был нарушен режим перемирия Фото: REUTERS

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Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, было зафиксировано 17 случаев беспорядочной стрельбы. Нарушения режима перемирия произошли в провинциях Дамаск, Алеппо и Латакия.

Сообщается, что стрельба из минометов и стрелкового оружия произошла в районах, которые находятся под контролем боевиков террористических группировок, передает сайт телеканала «Звезда».

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон на территории в Сирийской Арабской Республике было проведено две гуманитарные акции. Помощь была оказана населению города Хама и населенного пункта Эль-Афеш провинции Алеппо. Местные жители получили порядка 4,5 тонн продуктов питания.

Напомним, накануне гуманитарные акции провели представители ООН. Они доставили мирным сирийским жителям 364 тонны продовольствия.