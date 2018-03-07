Киевская полиция подтвердила подрыв автомобиля гранатой

СЕГОДНЯ 11:56 2018-03-07T11:56:46+03:00

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В национальной полиции Киева подтвердили опубликованный рядом СМИ ночной инцидент с подрывом автомобиля гранатой. Кроме того, как отмечается, что на месте работает оперативно-следственная группа. Введён план «Сирена».

«Полицией Киева предварительно установлено, что неизвестный подорвал машину гранатой. На поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Facebook.

Полицией Киева предварительно установлено, что неизвестный подорвал машину гранатой. ФОТО Поліція Києва / Фейсбук

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в ночь на 7 марта в Киеве, в районе станции метро Лесная произошел конфликт между двумя мужчинами. В результате выяснения отношений, один их них бросил в автомобиль другого две гранаты.

Прогремел взрыв, в результате, один человек был ранен осколком гранаты. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь. По предварительной информации, пострадавший является сотрудником Службы безопасности Украины.