2018-03-07T11:49:58+03:00
Общество

СМИ назвали версии отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери

Отмечается, что британские власти рассматривают как российский след, так и версию провокации против Москвы
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments17
Сергей Скрипаль в 2006 году. Фото: ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба Московского окружного военного судаСергей Скрипаль в 2006 году. Фото: ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба Московского окружного военного суда
Изменить размер текста:

Власти Великобритании изучают различные версии отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщает британская газета The Times, рассматривается как российский след, так и версия провокации против Москвы, а также сведение личных счетов.

"Источники говорят, что первоначальные данные указывают на поддержанную государством попытку убийства, именно так это рассматривают в полиции и в МИ5", - пишет издание.

Отмечается, что в ходе расследования происшествия в Солсбери следователи хотят проверить обстоятельства смерти жены Скрипаля, которая скончалась в 2012 году от онкологического заболевания и его 44-летнего сына, умершего в 2017 году в Санкт-Петербурге.

Как сообщал сайт kp.ru, 5 марта на лавочке у торгового центра в Солсбери были обнаружены два человека в бессознательном состоянии. Они пострадали из-за взаимодействия с неизвестным веществом. Позже СМИ сообщили, что это бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь. Пострадавшие находятся в больнице в критическом состоянии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Киргизии инспектор ДПС оштрафовал своего же напарника за нарушение ПДД
Антонов обвинил Конгресс США в одержимости русофобией
Ушел из жизни последний диктатор Аргентины
Источник рассказал о содержании телефонного разговора Эрдогана и Роухани
Путин подписал закон об охране губернаторов бойцами Росгвардии
Умер экс-глава корпорации Nestle Гельмут Маухер
Дефицит торгового баланса США достиг максимума за последние 9 лет
Российский космонавт поздравил женщин Земли с Международным женским днем с МКС
Россия вводит ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий
Ввоз овощей и фруктов из Абхазии в РФ временно запрещен из-за клопа
Соловьев рассказал, когда фильм о Путине покажут на телевидении
Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе для призывников
Встреча Путина с медведем попала на видео
Росгвардия отвергла информацию о риске срыва поставок наркотических обезболивающих
За неделю международные резервы России выросли на 1,4 млрд долларов
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее унесло жизни 18 человек
Украинская певица Билык раскритиковала политику России, как того требовали радикалы
Путин ввел новые правила выплаты выигрышей в лотереях