СМИ назвали версии отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери

СЕГОДНЯ 11:49 2018-03-07T11:49:58+03:00

Отмечается, что британские власти рассматривают как российский след, так и версию провокации против Москвы

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Власти Великобритании изучают различные версии отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщает британская газета The Times, рассматривается как российский след, так и версия провокации против Москвы, а также сведение личных счетов.

"Источники говорят, что первоначальные данные указывают на поддержанную государством попытку убийства, именно так это рассматривают в полиции и в МИ5", - пишет издание.

Отмечается, что в ходе расследования происшествия в Солсбери следователи хотят проверить обстоятельства смерти жены Скрипаля, которая скончалась в 2012 году от онкологического заболевания и его 44-летнего сына, умершего в 2017 году в Санкт-Петербурге.

Как сообщал сайт kp.ru, 5 марта на лавочке у торгового центра в Солсбери были обнаружены два человека в бессознательном состоянии. Они пострадали из-за взаимодействия с неизвестным веществом. Позже СМИ сообщили, что это бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь. Пострадавшие находятся в больнице в критическом состоянии.