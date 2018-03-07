СЕГОДНЯ 11:53 2018-03-07T11:54:13+03:00

Генштаб Турции отчитался об уничтожении 68 «террористов» в Сирии за последние сутки Фото: REUTERS

По данным ведомства, с начала операции «Оливковая ветвь» на севере арабской республики нейтрализовано 2940 бойцов курдского ополчения

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Турецкие военные уничтожили 68 «террористов» из состава курдских вооруженных формирований в сирийском Африне. Об этом сообщили в генеральном штабе вооруженных сил страны.

«Число нейтрализованных в рамках операции «Оливковая ветвь» в Африне террористов составило 2940», - говорится в сообщении ведомства. Днем ранее турецкий генштаб заявил о ликвидации 2872 «террористов».

Как сообщал сайт «КП», с 20 января вооруженные силы Турции проводят в регионе Африн на севере Сирии военную операцию «Оливковая ветвь». Она направлена против бойцов курдских сил самообороны, которые Анкара считает террористической организацией.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно анонсировали планы по полному окружению Африна и зачистке региона от курдских вооруженных формирований. По его словам, у Анкары нет противоречий с Россией и Ираном по поводу действий на севере Сирии, однако Дамаск расценивает турецкую военную операцию как акт агрессии.