2018-03-07T11:54:13+03:00
В мире

Генштаб Турции отчитался об уничтожении 68 «террористов» в Сирии за последние сутки

По данным ведомства, с начала операции «Оливковая ветвь» на севере арабской республики нейтрализовано 2940 бойцов курдского ополчения
Денис СУХОВ
Поделиться:
Генштаб Турции отчитался об уничтожении 68 «террористов» в Сирии за последние суткиГенштаб Турции отчитался об уничтожении 68 «террористов» в Сирии за последние суткиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Турецкие военные уничтожили 68 «террористов» из состава курдских вооруженных формирований в сирийском Африне. Об этом сообщили в генеральном штабе вооруженных сил страны.

«Число нейтрализованных в рамках операции «Оливковая ветвь» в Африне террористов составило 2940», - говорится в сообщении ведомства. Днем ранее турецкий генштаб заявил о ликвидации 2872 «террористов».

Как сообщал сайт «КП», с 20 января вооруженные силы Турции проводят в регионе Африн на севере Сирии военную операцию «Оливковая ветвь». Она направлена против бойцов курдских сил самообороны, которые Анкара считает террористической организацией.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно анонсировали планы по полному окружению Африна и зачистке региона от курдских вооруженных формирований. По его словам, у Анкары нет противоречий с Россией и Ираном по поводу действий на севере Сирии, однако Дамаск расценивает турецкую военную операцию как акт агрессии.

Еще больше материалов по теме: «Гражданская война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Киргизии инспектор ДПС оштрафовал своего же напарника за нарушение ПДД
Антонов обвинил Конгресс США в одержимости русофобией
Ушел из жизни последний диктатор Аргентины
Источник рассказал о содержании телефонного разговора Эрдогана и Роухани
Путин подписал закон об охране губернаторов бойцами Росгвардии
Умер экс-глава корпорации Nestle Гельмут Маухер
Дефицит торгового баланса США достиг максимума за последние 9 лет
Российский космонавт поздравил женщин Земли с Международным женским днем с МКС
Россия вводит ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий
Ввоз овощей и фруктов из Абхазии в РФ временно запрещен из-за клопа
Соловьев рассказал, когда фильм о Путине покажут на телевидении
Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе для призывников
Встреча Путина с медведем попала на видео
Росгвардия отвергла информацию о риске срыва поставок наркотических обезболивающих
За неделю международные резервы России выросли на 1,4 млрд долларов
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее унесло жизни 18 человек
Украинская певица Билык раскритиковала политику России, как того требовали радикалы
Путин ввел новые правила выплаты выигрышей в лотереях