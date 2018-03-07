Путин: Развал СССР привел к вторжению США в Ирак

СЕГОДНЯ 11:59 2018-03-07T11:59:26+03:00

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Развал СССР кардинально изменил миропорядок, двуполярный мир стал однополярным, что привело к вторжению американцев в Ирак и кризису на Балканском полуострове. Об этом рассказал президент Владимир Путин в документальном фильме телеведущего Владимира Соловьева «Миропорядок 2018».

«Старый миропорядок, созданный после Второй мировой войны на основе того расклада сил, фактически "почил в Бозе", и все теперь должно быть переписано с чистого листа», - сказал Путин.

По словам президента, мировая роль ООН возвысилась, и НАТО наплевал на международное право: начал поддерживать радикализм на Кавказе, устроил бомбардировку в Югославии в 1999 году без санкций Совбеза ООН, вторгся в Ирак.

«Нанесли удар, разрушили страну, провели, по сути, интервенцию», - говорит Путин о действиях НАТО в Югославии. Россия же в девяностые сдала позиции, чем проявила, по мнению Путина, «некомпетентность и непонимание» последствий.

Официально премьера полуторачасового фильма «Миропорядок 2018» пройдет на телеканале «Россия 1», но его уже можно посмотреть на страницах Соловьева в соцсетях. В фильме Путин рассказывает о своем понимании мирового политического устройства со времен образования РФ, а также комментирует воссоединение России и Крыма.