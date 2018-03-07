В Третьяковской галерее открылась выставка Верещагина

СЕГОДНЯ 12:01 2018-03-07T12:01:18+03:00

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В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась масштабная выставка полотен русского живописца Василия Верещагина. Посетителям будут представлены многочисленные картины кисти художника, в том числе одна из самых известных работ - «Апофеоз войны», полотно над которым Верещагин работал большую часть жизни.

«Показывал войну не "победную", и эту изнанку войны многие не принимали и критиковали. Когда он работал над "Апофеозом войны", он мог видеть груду этих черепов, потому что они создавались еще со времен Тамерлана и первое название картины "Торжество Тамерлана", но в процессе художник расширил смысл», - цитирует куратора выставки Светлану Капырину сайт телеканала «Звезда».

Всего на выставке в новой Третьяковке представлено порядка 500 работ художника. Экспозиция будет работать до 15 июня.