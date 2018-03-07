2018-03-07T12:01:18+03:00
Звезды

В Третьяковской галерее открылась выставка Верещагина

Картины русского живописца можно будет посмотреть до 15 июня
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Всего в новой Третьяковке представлено порядка 500 работ художника Верещагина. ФОТО Киселев Сергей / АГН МоскваВсего в новой Третьяковке представлено порядка 500 работ художника Верещагина. ФОТО Киселев Сергей / АГН Москва
Изменить размер текста:

В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась масштабная выставка полотен русского живописца Василия Верещагина. Посетителям будут представлены многочисленные картины кисти художника, в том числе одна из самых известных работ - «Апофеоз войны», полотно над которым Верещагин работал большую часть жизни.

«Показывал войну не "победную", и эту изнанку войны многие не принимали и критиковали. Когда он работал над "Апофеозом войны", он мог видеть груду этих черепов, потому что они создавались еще со времен Тамерлана и первое название картины "Торжество Тамерлана", но в процессе художник расширил смысл», - цитирует куратора выставки Светлану Капырину сайт телеканала «Звезда».

Всего на выставке в новой Третьяковке представлено порядка 500 работ художника. Экспозиция будет работать до 15 июня.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Киргизии инспектор ДПС оштрафовал своего же напарника за нарушение ПДД
Антонов обвинил Конгресс США в одержимости русофобией
Ушел из жизни последний диктатор Аргентины
Источник рассказал о содержании телефонного разговора Эрдогана и Роухани
Путин подписал закон об охране губернаторов бойцами Росгвардии
Умер экс-глава корпорации Nestle Гельмут Маухер
Дефицит торгового баланса США достиг максимума за последние 9 лет
Российский космонавт поздравил женщин Земли с Международным женским днем с МКС
Россия вводит ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий
Ввоз овощей и фруктов из Абхазии в РФ временно запрещен из-за клопа
Соловьев рассказал, когда фильм о Путине покажут на телевидении
Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе для призывников
Встреча Путина с медведем попала на видео
Росгвардия отвергла информацию о риске срыва поставок наркотических обезболивающих
За неделю международные резервы России выросли на 1,4 млрд долларов
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее унесло жизни 18 человек
Украинская певица Билык раскритиковала политику России, как того требовали радикалы
Путин ввел новые правила выплаты выигрышей в лотереях