Путин: Где гарантия, что США снова не применит ядерное оружие?

СЕГОДНЯ 12:21 2018-03-07T12:21:00+03:00

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Неправильно спрашивать Россию о применении ядерного оружия, считает президент России Владимир Путин. По его словам, Россия в отличие от США никогда не наносила ядерные удары по населенным пунктам, поэтому логичнее в этом смысле опасаться агрессии Вашингтона.

«Напомню, что ядерная бомба, атомная бомба впервые появилась не у нас, а в Соединенных Штатах. Это первое. Второе, мы никогда не применяли ядерного оружия - Соединенные Штаты применили против Японии. Где гарантия, что это не повторится?», - говорит Путин в документальном фильме «Миропорядок 2018».

При этом в японских учебниках говорится, что ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки нанесли «союзники», отметил Путин. Какие именно союзники, историки не уточняют. А ведь союзниками США во время Второй мировой войны был и Советский Союз, но его об атаке японских городов даже не предупредили.

Премьера документального фильма «Миропорядок 2018» состоится на телеканале «Россия 1», однако его режиссер Владимир Соловьев уже выложил видео на своих страницах в соцсетях. Ранее сайт kp.ru рассказывал, что президент думает о воссоединении России и Крыма и о развале СССР.