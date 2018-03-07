Владимир Соловьев представил фильм «Миропорядок» с участием Путина

СЕГОДНЯ 12:20 2018-03-07T18:41:24+03:00

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Телеведущий Владимир Соловьев на своих страницах в социальных сетях представил документальный фильм Саиды Медведевой «Миропорядок 2018». Лента, над которой журналисты работали больше года, основан на нескольких интервью, записанных с президентом России Владимиром Путиным

«Честный прямой разговор. Захватывающий. Смотрите!» - обратился к пользователям интернета тележурналист.

Большая часть фильма посвящена участию России в решении сирийского конфликта. По словам президента, на тот момент в рядах террористов оказалось порядка двух с половиной тысяч выходцев из России и более четырех тысяч граждан среднеазиатских государств, с которыми у нас практически нет границы. Получать под боком еще один Афганистан России было совершенно не нужно. На сегодня проблему удалось купировать. Однако, борьба с терроризмом на этом не закончена.