Ласицкене заявила о недоумении, вызванном реакцией ВФЛА на заявление IAAF о возможном отстранении россиян

СЕГОДНЯ 12:27 2018-03-07T12:27:18+03:00

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту пригрозила жестким ответом, если она не сможет выступать на соревнованиях даже в нейтральном статусе

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Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила о недоумении, вызванном реакцией руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заявление Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о возможном отстранении российских спортсменов от международных турниров даже в нейтральном статусе.

«В первую очередь меня удивляет реакция нашей федерации. Когда глава комиссии ВФЛА по восстановлению Александр Паркин в интервью говорит, что на подобные заявления IAAF могло повлиять наше успешное выступление на ЧМ в Бирмингеме, ничего, кроме недоумения, это не вызывает», — сказала Ласицкене.

Она отметила, что если не сможет выступать на соревнованиях даже в нейтральном статусе, то это повлечет серьезные последствия для ВФЛА.

«Если в июле из-за не выполненных федерацией критериев мне запретят выступать за рубежом даже в нейтральном статусе, мы будем вынуждены действовать более жестко в отношении ВФЛА», — сказала спортсменка, передает РИА Новости.