2018-03-07T12:46:58+03:00
Наука

Ученые научили искусственный интеллект имитировать голос человека

Технология позволяет за 5 секунд обмануть устройство распознавания
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Новая роботизированная система способна учитывать все особенности человеческой речи, в том числе и тембр голоса.Новая роботизированная система способна учитывать все особенности человеческой речи, в том числе и тембр голоса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые из Китая смогли реализовать технологию, благодаря которой искусственный интеллект сможет воспроизводить человеческий голос. Инженерам компании «Baidu» удалось добиться уникального сходства благодаря технологии Deep Voice.

Отмечается, что роботизированная система способна учитывать все особенности человеческой речи, в том числе и тембр голоса. Работа технологии Deep Voice состоит в машинном обучении, во время которого искусственный интеллект анализировал 800-часовую аудиозапись 2400 голосов разных людей. Примечательно, что работа нейросети могла осуществляться уже при 100 звуковых сигналах по пять секунд, однако синтез большего количества звуков позволил компьютеру воспроизводить все оттенки и переливы голоса, передает телеканал «360».

Добавим, что система сможет обмануть устройство распознавания голоса уже при наличии 10 пятисекундных записей, пишет сайт «Свободная пресса».

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