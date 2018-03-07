В Нидерландах cтуденты колледжа прогнали вооруженного ножами мужчину

СЕГОДНЯ 12:51 2018-03-07T16:19:57+03:00

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В Нидерландах студенты колледжа смогли прогнать с территории вуза вооруженного ножами мужчину, Как сообщает портал omroepwest.nl, происшествие случилось в городе Алфен-ан-ден-Рейн на западе страны.

44-летний мужчина, чье имя пока не сообщается, ворвался в колледж Скала во время паузы между парами. Но молодые люди смогли отбиться от напавшего.

На кадрах ролика, опубликованного на YouTube, видно, как студенты под вопли надвигаются на злоумышленника толпой. Затем они валят его на землю и кидаются в него рюкзаком. После этого мужчина сбежал с места происшествия. Отмечается, что подозреваемый был задержан. При себе у него обнаружены и изъяты два больших кухонных ножа. В полиции заявили, что располагают сведениями об этом мужчине. По предварительной информации, он живет неподалеку от места инцидента.

Число пострадавших студентов не раскрывается.