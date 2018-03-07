2018-03-07T16:19:57+03:00
Происшествия

В Нидерландах cтуденты колледжа прогнали вооруженного ножами мужчину

Инцидент произошел в городе Алфен-ан-ден-Рейн на западе страны [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В Нидерланандах cтуденты колледжа прогнали вооруженного ножами мужчиныВ Нидерланандах cтуденты колледжа прогнали вооруженного ножами мужчиныФото: Иван ВИСЛОВ
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В Нидерландах студенты колледжа смогли прогнать с территории вуза вооруженного ножами мужчину, Как сообщает портал omroepwest.nl, происшествие случилось в городе Алфен-ан-ден-Рейн на западе страны.

44-летний мужчина, чье имя пока не сообщается, ворвался в колледж Скала во время паузы между парами. Но молодые люди смогли отбиться от напавшего.

На кадрах ролика, опубликованного на YouTube, видно, как студенты под вопли надвигаются на злоумышленника толпой. Затем они валят его на землю и кидаются в него рюкзаком. После этого мужчина сбежал с места происшествия. Отмечается, что подозреваемый был задержан. При себе у него обнаружены и изъяты два больших кухонных ножа. В полиции заявили, что располагают сведениями об этом мужчине. По предварительной информации, он живет неподалеку от места инцидента.

Число пострадавших студентов не раскрывается.

Студенты колледжа отбились от вооруженного ножами мужчины.В Нидерландах студенты одного из колледжей самостоятельно прогнали с его территории мужчину, вооруженного ножами

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