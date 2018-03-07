2018-03-07T13:14:53+03:00
Политика

«Нафтогаз Украины» сообщил о росте долга «Газпрома» на $500 тысяч в день

Проценты добавляются к назначенным Стокгольмским арбитражем $2,56 млрд
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments32
«Нафтогаза»: долг «Газпрома» растет на $500 тысяч в день. Фото: Петр Ковалев/ТАСС«Нафтогаза»: долг «Газпрома» растет на $500 тысяч в день. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Алена Осмоловская рассказала журналистам о росте долга «Газпрома». По ее словам, несмотря на подачу апелляции, российская компания обязана выплатить $2,56 млрд и проценты.

«У них есть 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в это время остается в силе. Газпром по-прежнему должен Нафтогазу $2,56 млрд, на которые начисляется около $0,5 млн процентов ежедневно», - цитирует Осмоловскую «Укринформ».

Как передавал сайт kp.ru, Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить $2,56 млрд. Российская компания намерена оспорить решение суда, а контракты с украинским «Нафтогазом» - расторгнуть. Поставки российского газа на Украину прекратились, и теперь незалежная вынуждена закупать энергоресурс в Европе по цене в четыре раза больше. Всю эту переплату «Нафтогаз» собирается покрыть за счет «Газпрома». Если денег на закупку газа не хватит, Украина обратится во Всемирный банк.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Киргизии инспектор ДПС оштрафовал своего же напарника за нарушение ПДД
Антонов обвинил Конгресс США в одержимости русофобией
Ушел из жизни последний диктатор Аргентины
Источник рассказал о содержании телефонного разговора Эрдогана и Роухани
Путин подписал закон об охране губернаторов бойцами Росгвардии
Умер экс-глава корпорации Nestle Гельмут Маухер
Дефицит торгового баланса США достиг максимума за последние 9 лет
Российский космонавт поздравил женщин Земли с Международным женским днем с МКС
Россия вводит ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий
Ввоз овощей и фруктов из Абхазии в РФ временно запрещен из-за клопа
Соловьев рассказал, когда фильм о Путине покажут на телевидении
Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе для призывников
Встреча Путина с медведем попала на видео
Росгвардия отвергла информацию о риске срыва поставок наркотических обезболивающих
За неделю международные резервы России выросли на 1,4 млрд долларов
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее унесло жизни 18 человек
Украинская певица Билык раскритиковала политику России, как того требовали радикалы
Путин ввел новые правила выплаты выигрышей в лотереях