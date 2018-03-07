«Нафтогаз Украины» сообщил о росте долга «Газпрома» на $500 тысяч в день

СЕГОДНЯ 13:14 2018-03-07T13:14:53+03:00

«Нафтогаза»: долг «Газпрома» растет на $500 тысяч в день. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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Пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Алена Осмоловская рассказала журналистам о росте долга «Газпрома». По ее словам, несмотря на подачу апелляции, российская компания обязана выплатить $2,56 млрд и проценты.

«У них есть 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в это время остается в силе. Газпром по-прежнему должен Нафтогазу $2,56 млрд, на которые начисляется около $0,5 млн процентов ежедневно», - цитирует Осмоловскую «Укринформ».

Как передавал сайт kp.ru, Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить $2,56 млрд. Российская компания намерена оспорить решение суда, а контракты с украинским «Нафтогазом» - расторгнуть. Поставки российского газа на Украину прекратились, и теперь незалежная вынуждена закупать энергоресурс в Европе по цене в четыре раза больше. Всю эту переплату «Нафтогаз» собирается покрыть за счет «Газпрома». Если денег на закупку газа не хватит, Украина обратится во Всемирный банк.