Правительство Великобритании созвало комитет по ЧС из-за инцидента со Скрипалем

СЕГОДНЯ 13:11 2018-03-07T13:11:14+03:00

Сергей Скрипаль в 2006 году. Фото ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба Московского окружного военного суда

Председательствовать на встрече будет глава МВД королевства Эмбер Радд

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Правительство Великобритании созовет заседание чрезвычайного антикризисного комитета COBRA из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщают местные СМИ.

Заседание состоится в среду, председательствовать на нем будет министр внутренних дел королевства Эмбер Радд.

Как сообщал ранее сайт «КП», в понедельник Скрипаль и его дочь были госпитализированы в критическом состоянии из торгового центра в британском городе Солсбери. Предполагается, что они подверглись воздействию неустановленнного отравляющего вещества.

В России бывший сотрудник ГРУ осужден в 2006 году за госизмену — выяснилось. Что Скрипаль с 90-х годо работал на британскую разведку. В 2010-м его обменяли на группу из граждан России и Перу, обвиненных американскими властями в шпионаже.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон уже пригрозил Москве жесткими ответными мерами в случае, если в деле об отравлении Скрипаля обнаружат «российский след».

В свою очередь представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова назвала заявление Джонсона «абсолютной дикостью» и пожелала британской стороне успешного расследования.