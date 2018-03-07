2018-03-07T16:35:37+03:00
Наука

8-летняя жительница мексиканской деревни получила престижную премию по физике

Третьеклассница придумала нагреватель для воды, работающий за счет солнечной энергии
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Юная изобретательница и макет её аппарата.Юная изобретательница и макет её аппарата.Фото: YouTube
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Юная жительница одной из мексиканских деревушек, 8-летняя Сочитл Гваделупе Крус Лопес, стала лауреатом престижнейшей в Мексике премии факультета ядерной физики Национального автономного университета Мексики, который является главным вузом страны. Строгое жюри по достоинству оценило ее изобретение - нагреватель для воды, работающий за счет солнечной энергии.

Сам аппарат довольно незамысловатый. Сделан полностью из подручных материалов: деревянных брусков, шланга, пластиковых бутылок и стеклянных конструкций старого холодильника. Стоит отметить, что обошелся он семье юной мексиканки примерно в 200 песо (порядка 200 рублей).

Изобретение установили на крыше дома. В день он нагревает более десяти литров воды, что позволяет экономить электроэнергию и, соответственно, денежные средства. Как признался отец юной изобретательницы, у детей особый взгляд на мир. «Они видят вещи вокруг иначе, чем взрослые, и потому фантазии у них гораздо больше. Родителям важно уметь поддержать ребенка, а дельную его идею помочь дать ей право на существование», - приводит слова мужчины El País

Как призналась сама третьеклассница, теперь в ее планах - сделать еще один аппарат для нагревания воды, большего объема. По ее словам, это изобретение не вредит экологии и доступно людям с любым доходом.

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