2018-03-07T13:29:25+03:00
Происшествия

В США грузовой поезд протаранил цистерну с соляной кислотой

В аварии пострадали 11 человека
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Поезд перевозил дизельное топливоПоезд перевозил дизельное топливоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Пенсильвании грузовой железнодорожный состав, перевозивший дизельное топливо, столкнулся с автоцистерной, которая перевозила высококонцентрированный раствор соляной кислоты. Инцидент произошел накануне в штате Вашингтон.

Сообщается, что в результате аварии пострадали 11 человек. Водитель автомобиля был доставлен в госпиталь Питтсбурга, настоящее время подробности о его состоянии не сообщаются. Помимо этого еще два человека были отправлены в больницу, а восьмерым прибывшие на место аварии медики оказали необходимую помощь на месте, пишет сайт «Утро.ру».

ЧП произошло в окрестностях города Фредериктаун. Жители близлежащих домов были эвакуированы. Аварийно-спасательные команды пытаются не допустить попадания в реку 4 тысячи 400 галлонов (около 16,6 тысяч литров) соляной кислоты. Сколько всего разлилось солярки неизвестно, передает телеканал «360».

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