2018-03-07T13:57:17+03:00
В мире

Госдепартамент США не собирается выручать задержанную в Таиланде Настю Рыбку

Ранее гражданка Белоруссии выразил готовность предоставить информацию о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы
Денис СУХОВ
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Настя Рыбка (она же Анастасия Вашукевич)Настя Рыбка (она же Анастасия Вашукевич)Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Государственный департамент США не намерен оказывать помощь гражданке Белоруссии Анастасии Вашукевич, которая называет себя Настей Рыбкой, и считает ее заявления «дикой историей». Об этом сообщила представитель ведомства Хезер Науэрт.

Науэрт подтвердила журналистам, что госдепартамент в курсе ареста Вашукевич в Таиланде. Представитель добавила, что российские и тайские власти располагают большей информацией по этому делу.

«Мы поддерживаем и оказываем содействие американским гражданам, она - не гражданка США», - подчеркнула Науэрт.

Как сообщал ранее сайт «КП», в феврале Анастасия Вашукевич, которая сама называет себя Настя Рыбка, была арестована в Таиланде. Вместе с ней задержали еще восемь россиян, включая Александра Кириллова (известен как Алекс Лесли), а также одного латвийца. Местные правоохранители обвиняют их в организации нелегального секс-тренинга.

Позже СМИ сообщили, что Вашукевич и Кириллов передали в американское посольство в Бангкоке письмо с просьбой о предоставлении политического убежища. Взамен они пообещали предоставить некую информацию о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

«Все это звучит, как какая-то дикая история. Женщину задержали, и я уверена, что если нас что-то чрезвычайно заинтересует, то власти Таиланда нас об этом проинформируют», - прокомментировала ситуацию Науэрт.

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