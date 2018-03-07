2018-03-07T13:48:41+03:00
Экономика

Захарова прокомментировала запрет на ввоз в Россию молока из Белоруссии

В МИД призвали СМИ не выдумывать торговых «военных действий» между странами
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова.Официальный представитель МИД России Мария Захарова.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг запрета поставок в Россию молока из Белоруссии. По ее словам, какие-либо разногласия между Москвой и Минском по вопросам поставки любой продукции, в том числе и молочной, решаются планово. И СМИ не стоит устраивать по данному факту ажиотаж, и уж тем более придумывать какие-то торговые войны между странами.

- Я не обнаружила никаких "военных действий" между Россией и Белоруссией по молоку и молочной продукции, - сказала Захарова, отметив, что по итогам 2017 года российский импорт из Белоруссии данной категории продукции увеличился на 12,2%, что в денежном выражении составляет порядка 4 млрд долларов, сообщает РИА Новости.

"Динамика положительная. А то, что при таких объемах появляются некоторые проблемы, так это вполне обычная ситуация. Все спорные моменты решаются по линии профильных органов России и Белоруссии", - пояснила Захарова.

В конце февраля Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию молока из Белоруссии с 6 марта. Позже этот запрет был перенесен на середину месяца. Данное решение российского надзорного ведомства вызвало недовольство в Минске. Президент страны Александр Лукашенко пригрозил Москве симметричными мерами.

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