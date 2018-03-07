В Совфеде рассказали, когда США снимут санкции с России и КНДР

СЕГОДНЯ 14:09 2018-03-07T14:09:33+03:00

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Санкции против России и Северной Кореи будут действовать до тех пор, пока США не отрезвеет. Об этом говорит ввод новых ограничительных мер против КНДР «в разгар явной “оттепели” в межкорейских отношениях», считает российский сенатор Константин Косачев.

«Вашингтон явно не устраивает любой мир, если он не стал следствием вынужденных уступок других стран из-за американского шантажа. Однако этот эпизод (ввод санкции против КНДР - КП) очень показателен для всех тех, кто утверждает, что, мол, нужно вести себя так, как хочет Америка, и она сразу сменит гнев на милость», - пишет Косачев на своей страничке в Фейсбуке.

Сенатор уверен, что для Америки первичен сам ввод санкций, а причины всегда найдутся.

Как сообщал сайт kp.ru, Штаты ввели новые санкции против КНДР за попытку убийства брата лидера страны Ким Чен Ына при помощи химического оружия.