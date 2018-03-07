СЕГОДНЯ 14:10 2018-03-07T14:10:56+03:00

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Путин признался, как обманул Меланью Трамп

Глава российского государства поведал журналистам - был ли у него соблазн завербовать первую леди США

Рассказывая в документальном фильме «Миротворец» о своей деятельности на посту президента страны, Владимир Путин раскрыл подробности знакомства с первой леди США на дебютной встрече с четой Трампов на саммите G20 в Гамбурге летом 2017 года. По словам российского лидера, он немного приврал ей о своей рыбалке.

«Тем совместных было много. Одной из таких стала российская природа. Я рассказал супруге президента США о тиграх Дальнего Востока, о медведях Камчатки и о рыбалке в Сибири. Ну, конечно, как в таких случаях водится, приврал немножко. Когда о рыбалке рассказываешь, разве можно не приврать», — признался глава государства.

Журналисты поинтересовались у российского лидера — пытался ли он, учитывая свой опыт работы в спецслужбах, завербовать Меланью Трамп, и попросить ее работать на Россию. В ответ Путин сказал, что даже и не думал об этом. «Я давно этим не занимаюсь. Хотя любил этим заниматься, это была моя работа в течение многих лет», — сказал он.

Документальный фильм «Миропорядок 2018» с участием президента России Владимира Путина опубликовал на своей странице журналист Владимир Соловьев. Лента состоит из нескольких интервью президента, в которых он отвечает на вопросы СМИ и делится своими впечатлениями от работы на посту главы российского государства. Когда фильм попадет на широкий экран, пока неизвестно.