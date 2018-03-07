2018-03-07T14:10:56+03:00
Политика

Путин признался, как обманул Меланью Трамп

Глава российского государства поведал журналистам о встрече с первой леди США [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments13
Документальный фильм «Миропорядок 2018» с участием президента России Владимира Путина опубликовал на своей странице журналист Владимир Соловьев.Документальный фильм «Миропорядок 2018» с участием президента России Владимира Путина опубликовал на своей странице журналист Владимир Соловьев.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Путин признался, как обманул Меланью Трамп

Глава российского государства поведал журналистам - был ли у него соблазн завербовать первую леди США

Рассказывая в документальном фильме «Миротворец» о своей деятельности на посту президента страны, Владимир Путин раскрыл подробности знакомства с первой леди США на дебютной встрече с четой Трампов на саммите G20 в Гамбурге летом 2017 года. По словам российского лидера, он немного приврал ей о своей рыбалке.

«Тем совместных было много. Одной из таких стала российская природа. Я рассказал супруге президента США о тиграх Дальнего Востока, о медведях Камчатки и о рыбалке в Сибири. Ну, конечно, как в таких случаях водится, приврал немножко. Когда о рыбалке рассказываешь, разве можно не приврать», — признался глава государства.

Журналисты поинтересовались у российского лидера — пытался ли он, учитывая свой опыт работы в спецслужбах, завербовать Меланью Трамп, и попросить ее работать на Россию. В ответ Путин сказал, что даже и не думал об этом. «Я давно этим не занимаюсь. Хотя любил этим заниматься, это была моя работа в течение многих лет», — сказал он.

Документальный фильм «Миропорядок 2018» с участием президента России Владимира Путина опубликовал на своей странице журналист Владимир Соловьев. Лента состоит из нескольких интервью президента, в которых он отвечает на вопросы СМИ и делится своими впечатлениями от работы на посту главы российского государства. Когда фильм попадет на широкий экран, пока неизвестно.

Владимир Путин в новом документальном фильме Миропорядок 2018 .

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Киргизии инспектор ДПС оштрафовал своего же напарника за нарушение ПДД
Антонов обвинил Конгресс США в одержимости русофобией
Ушел из жизни последний диктатор Аргентины
Источник рассказал о содержании телефонного разговора Эрдогана и Роухани
Путин подписал закон об охране губернаторов бойцами Росгвардии
Умер экс-глава корпорации Nestle Гельмут Маухер
Дефицит торгового баланса США достиг максимума за последние 9 лет
Российский космонавт поздравил женщин Земли с Международным женским днем с МКС
Россия вводит ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий
Ввоз овощей и фруктов из Абхазии в РФ временно запрещен из-за клопа
Соловьев рассказал, когда фильм о Путине покажут на телевидении
Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе для призывников
Встреча Путина с медведем попала на видео
Росгвардия отвергла информацию о риске срыва поставок наркотических обезболивающих
За неделю международные резервы России выросли на 1,4 млрд долларов
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее унесло жизни 18 человек
Украинская певица Билык раскритиковала политику России, как того требовали радикалы
Путин ввел новые правила выплаты выигрышей в лотереях