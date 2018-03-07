2018-03-07T14:20:30+03:00
Происшествия

В подмосковных Люберцах мужчина расстрелял сожительницу из-за ревности

Женщина получила ранение головы, но выжила, а сам злоумышленник покончил с собой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пострадавшей женщине провели операциюПострадавшей женщине провели операциюФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Преступление на почве ревности было совершено в подмосковных Люберцах. В результате ссоры со своей сожительницей мужчина несколько раз выстрелил в нее, а после скрылся с места происшествия.

Уточняется, что инцидент произошел в одной из гостиниц города, где пострадавшая работает управляющей. Мужчина вошел в ее кабинет, произвел несколько выстрелов женщине в голову, а после покинул помещение. Известно , что при совершении преступления злоумышленник использовал револьвер системы "Наган. Позже на месте инцидента провоохранители нашли оружие, три гильзы и четыре патрона.

По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольги Врадий, после содеянного мужчина сел в свой автомобиль, в котором и покончил с собой. Его тело было обнаружено следователями. Пострадавшая же получила ранение головы и была доставлена в больницу, где ей провели операцию, передает ТАСС.

"После получения из медицинского учреждения справки о тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшей следственными органами будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - подчеркнула Врадий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Киргизии инспектор ДПС оштрафовал своего же напарника за нарушение ПДД
Антонов обвинил Конгресс США в одержимости русофобией
Ушел из жизни последний диктатор Аргентины
Источник рассказал о содержании телефонного разговора Эрдогана и Роухани
Путин подписал закон об охране губернаторов бойцами Росгвардии
Умер экс-глава корпорации Nestle Гельмут Маухер
Дефицит торгового баланса США достиг максимума за последние 9 лет
Российский космонавт поздравил женщин Земли с Международным женским днем с МКС
Россия вводит ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий
Ввоз овощей и фруктов из Абхазии в РФ временно запрещен из-за клопа
Соловьев рассказал, когда фильм о Путине покажут на телевидении
Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе для призывников
Встреча Путина с медведем попала на видео
Росгвардия отвергла информацию о риске срыва поставок наркотических обезболивающих
За неделю международные резервы России выросли на 1,4 млрд долларов
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее унесло жизни 18 человек
Украинская певица Билык раскритиковала политику России, как того требовали радикалы
Путин ввел новые правила выплаты выигрышей в лотереях