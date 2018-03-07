В подмосковных Люберцах мужчина расстрелял сожительницу из-за ревности

СЕГОДНЯ 14:20 2018-03-07T14:20:30+03:00

Женщина получила ранение головы, но выжила, а сам злоумышленник покончил с собой

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Преступление на почве ревности было совершено в подмосковных Люберцах. В результате ссоры со своей сожительницей мужчина несколько раз выстрелил в нее, а после скрылся с места происшествия.

Уточняется, что инцидент произошел в одной из гостиниц города, где пострадавшая работает управляющей. Мужчина вошел в ее кабинет, произвел несколько выстрелов женщине в голову, а после покинул помещение. Известно , что при совершении преступления злоумышленник использовал револьвер системы "Наган. Позже на месте инцидента провоохранители нашли оружие, три гильзы и четыре патрона.

По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольги Врадий, после содеянного мужчина сел в свой автомобиль, в котором и покончил с собой. Его тело было обнаружено следователями. Пострадавшая же получила ранение головы и была доставлена в больницу, где ей провели операцию, передает ТАСС.

"После получения из медицинского учреждения справки о тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшей следственными органами будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - подчеркнула Врадий.