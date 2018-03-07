2018-03-07T14:40:20+03:00
Экономика

Лагард: введение США пошлин на сталь приведет к торговой войне

Глава МВФ заявила, что повышение тарифов может повредить глобальному росту и конкурентоспособности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Глава МВФ Кристин ЛагардГлава МВФ Кристин ЛагардФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Введение Соединенными Штатами пошлин на импорт стали и алюминия может спровоцировать начало торговой войны, в которой не будет победителей - лишь проигравшие. Такое мнение высказала глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

"Макроэкономическое воздействие будет серьезным не только в случае принятия этих мер США, но и если другие страны захотят возмездия, особенно те, кто будет наиболее затронут введением таких мер, - Канада, Европа, в частности Германия", - заявила директор МВФ.

По ее словам, сейчас международная торговля является двигателем роста инноваций конкурентоспособности, поэтому любое негативное воздействие на нее приведет к опасному снижению товарооборота, передает радиостанция RTL.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что президент США Дональд Трамп анонсировал скорое введение импортных пошлин на отдельные металлы. Так, денежный сбор для стали составит 25%, а для алюминия - 10%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Киргизии инспектор ДПС оштрафовал своего же напарника за нарушение ПДД
Антонов обвинил Конгресс США в одержимости русофобией
Ушел из жизни последний диктатор Аргентины
Источник рассказал о содержании телефонного разговора Эрдогана и Роухани
Путин подписал закон об охране губернаторов бойцами Росгвардии
Умер экс-глава корпорации Nestle Гельмут Маухер
Дефицит торгового баланса США достиг максимума за последние 9 лет
Российский космонавт поздравил женщин Земли с Международным женским днем с МКС
Россия вводит ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий
Ввоз овощей и фруктов из Абхазии в РФ временно запрещен из-за клопа
Соловьев рассказал, когда фильм о Путине покажут на телевидении
Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе для призывников
Встреча Путина с медведем попала на видео
Росгвардия отвергла информацию о риске срыва поставок наркотических обезболивающих
За неделю международные резервы России выросли на 1,4 млрд долларов
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее унесло жизни 18 человек
Украинская певица Билык раскритиковала политику России, как того требовали радикалы
Путин ввел новые правила выплаты выигрышей в лотереях