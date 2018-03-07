Лагард: введение США пошлин на сталь приведет к торговой войне

СЕГОДНЯ 14:40 2018-03-07T14:40:20+03:00

Глава МВФ заявила, что повышение тарифов может повредить глобальному росту и конкурентоспособности

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Введение Соединенными Штатами пошлин на импорт стали и алюминия может спровоцировать начало торговой войны, в которой не будет победителей - лишь проигравшие. Такое мнение высказала глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

"Макроэкономическое воздействие будет серьезным не только в случае принятия этих мер США, но и если другие страны захотят возмездия, особенно те, кто будет наиболее затронут введением таких мер, - Канада, Европа, в частности Германия", - заявила директор МВФ.

По ее словам, сейчас международная торговля является двигателем роста инноваций конкурентоспособности, поэтому любое негативное воздействие на нее приведет к опасному снижению товарооборота, передает радиостанция RTL.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что президент США Дональд Трамп анонсировал скорое введение импортных пошлин на отдельные металлы. Так, денежный сбор для стали составит 25%, а для алюминия - 10%.