2018-03-07T14:45:55+03:00
Общество

В праздники коммунальные службы Москвы будут работать в усиленном режиме

Для уборки снега на столичных магистралях будут дежурить порядка 700 аварийных бригад
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments6
В круглосуточном режиме в столице дежурят 12 тыс. работников комплекса городского хозяйства и почти 745 единиц спецтехникиВ круглосуточном режиме в столице дежурят 12 тыс. работников комплекса городского хозяйства и почти 745 единиц спецтехникиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Столичные коммунальные службы продолжают устранять последствия аномального снегопада 4 марта, который спровоцировал прошедший через европейскую часть России мощный скандинавский циклон. Их работа продолжится и в предстоящие длинные выходные. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным была поставлена задача по обеспечению безаварийной работы всех систем жизнеобеспечения города во время праздников, в том числе в условиях возможного снегопада», - сказал Бирюков.

По словам чиновника, все экстренные службы Москвы и предприятия комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы. В том числе и потому, что сохраняется вероятность повторения снежного коллапса, подобного тому, что случился 4 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В круглосуточном режиме дежурят 12 тыс. работников комплекса городского хозяйства, подготовлены 659 аварийных бригад, почти 745 единиц спецтехники, свыше 2,5 тыс. дизель-генераторных установок», - добавил Бирюков.

4 марта в Москве и области прошел снегопад, ставший рекордным для этого дня за 123 года метеонаблюдений. Последствия прошедшего через столичный регион скандинавского циклона устраняют по сей день.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Киргизии инспектор ДПС оштрафовал своего же напарника за нарушение ПДД
Антонов обвинил Конгресс США в одержимости русофобией
Ушел из жизни последний диктатор Аргентины
Источник рассказал о содержании телефонного разговора Эрдогана и Роухани
Путин подписал закон об охране губернаторов бойцами Росгвардии
Умер экс-глава корпорации Nestle Гельмут Маухер
Дефицит торгового баланса США достиг максимума за последние 9 лет
Российский космонавт поздравил женщин Земли с Международным женским днем с МКС
Россия вводит ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий
Ввоз овощей и фруктов из Абхазии в РФ временно запрещен из-за клопа
Соловьев рассказал, когда фильм о Путине покажут на телевидении
Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе для призывников
Встреча Путина с медведем попала на видео
Росгвардия отвергла информацию о риске срыва поставок наркотических обезболивающих
За неделю международные резервы России выросли на 1,4 млрд долларов
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее унесло жизни 18 человек
Украинская певица Билык раскритиковала политику России, как того требовали радикалы
Путин ввел новые правила выплаты выигрышей в лотереях