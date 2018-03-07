В праздники коммунальные службы Москвы будут работать в усиленном режиме

СЕГОДНЯ 14:41 2018-03-07T14:45:55+03:00

В круглосуточном режиме в столице дежурят 12 тыс. работников комплекса городского хозяйства и почти 745 единиц спецтехники Фото: Евгения ГУСЕВА

Для уборки снега на столичных магистралях будут дежурить порядка 700 аварийных бригад

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Столичные коммунальные службы продолжают устранять последствия аномального снегопада 4 марта, который спровоцировал прошедший через европейскую часть России мощный скандинавский циклон. Их работа продолжится и в предстоящие длинные выходные. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным была поставлена задача по обеспечению безаварийной работы всех систем жизнеобеспечения города во время праздников, в том числе в условиях возможного снегопада», - сказал Бирюков.

По словам чиновника, все экстренные службы Москвы и предприятия комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы. В том числе и потому, что сохраняется вероятность повторения снежного коллапса, подобного тому, что случился 4 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В круглосуточном режиме дежурят 12 тыс. работников комплекса городского хозяйства, подготовлены 659 аварийных бригад, почти 745 единиц спецтехники, свыше 2,5 тыс. дизель-генераторных установок», - добавил Бирюков.

4 марта в Москве и области прошел снегопад, ставший рекордным для этого дня за 123 года метеонаблюдений. Последствия прошедшего через столичный регион скандинавского циклона устраняют по сей день.