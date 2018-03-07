2018-03-07T14:52:19+03:00
Политика

Путин признался, что является оптимистом, как и большинство россиян

Президент уверен, что граждане РФ смогут добиться лучшего будущего [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Президент России Владимир Путин. Фото: МихаилМетцель ТАССПрезидент России Владимир Путин. Фото: МихаилМетцель ТАСС
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что причисляет себя к оптимистам, какими являются и большинство граждан нашей страны. Такое признание глава государства сделал в ходе своего интервью Владимиру Соловьеву в фильме "Миропорядок 2018".

"Оптимист! У нас страна такая - мы все оптимисты, настроены на самое лучшее в будущем", - подчеркнул Путин.

По его мнению, россияне в итоге смогут добиться лучшего будущего.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что документальный фильм "Миропорядок 2018" был опубликован на странице журналиста Владимира Соловьева в социальной сети. Лента включает в себя несколько интервью президента России, в ходе которых тот рассказывает о нюансах своей работы.

Так, например, благодаря данному фильму, стало известно, о чем Путин приврал первой леди США Меланье Трамп в ходе их первой встречи.

Владимир Путин в новом документальном фильме Миропорядок 2018 .

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Киргизии инспектор ДПС оштрафовал своего же напарника за нарушение ПДД
Антонов обвинил Конгресс США в одержимости русофобией
Ушел из жизни последний диктатор Аргентины
Источник рассказал о содержании телефонного разговора Эрдогана и Роухани
Путин подписал закон об охране губернаторов бойцами Росгвардии
Умер экс-глава корпорации Nestle Гельмут Маухер
Дефицит торгового баланса США достиг максимума за последние 9 лет
Российский космонавт поздравил женщин Земли с Международным женским днем с МКС
Россия вводит ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий
Ввоз овощей и фруктов из Абхазии в РФ временно запрещен из-за клопа
Соловьев рассказал, когда фильм о Путине покажут на телевидении
Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе для призывников
Встреча Путина с медведем попала на видео
Росгвардия отвергла информацию о риске срыва поставок наркотических обезболивающих
За неделю международные резервы России выросли на 1,4 млрд долларов
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее унесло жизни 18 человек
Украинская певица Билык раскритиковала политику России, как того требовали радикалы
Путин ввел новые правила выплаты выигрышей в лотереях