Путин признался, что является оптимистом, как и большинство россиян

СЕГОДНЯ 14:52 2018-03-07T14:52:19+03:00

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что причисляет себя к оптимистам, какими являются и большинство граждан нашей страны. Такое признание глава государства сделал в ходе своего интервью Владимиру Соловьеву в фильме "Миропорядок 2018".

"Оптимист! У нас страна такая - мы все оптимисты, настроены на самое лучшее в будущем", - подчеркнул Путин.

По его мнению, россияне в итоге смогут добиться лучшего будущего.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что документальный фильм "Миропорядок 2018" был опубликован на странице журналиста Владимира Соловьева в социальной сети. Лента включает в себя несколько интервью президента России, в ходе которых тот рассказывает о нюансах своей работы.

Так, например, благодаря данному фильму, стало известно, о чем Путин приврал первой леди США Меланье Трамп в ходе их первой встречи.