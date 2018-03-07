ЦИК предложил Павлу Грудинину отдать конкурентам свое время на дебатах

СЕГОДНЯ 14:53 2018-03-07T16:55:30+03:00

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В оставшиеся до выборов президента 18 марта дебатах глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину отдать свое время другим кандидатам. Поскольку сам он ранее отказался от личного участия в дебатах.

- Ушел один из кандидатов и не будет участвовать в дебатах, значит, надо делить время. Если для него это принципиальная позиция, не считает нужным ходить на дебаты, - сообщила на заседании ЦИК Элла Памфилова, цитирует агентство ТАСС. - Я сейчас обращаюсь к Павлу Николаевичу Грудинину, тогда, наверное, честнее отдать это время другим кандидатам. Пусть они делят между собой.

Причем, глава ЦИК подчеркнула, что кандидатам, согласившимся на участие в дебатах, следует лично в них участвовать и посылать вместо себя на дебаты доверенных лиц только в «сверхуважительных случаях».