2018-03-07T16:55:30+03:00
Политика

ЦИК предложил Павлу Грудинину отдать конкурентам свое время на дебатах

Директор совхоза все равно им не пользуется
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Изменить размер текста:

В оставшиеся до выборов президента 18 марта дебатах глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину отдать свое время другим кандидатам. Поскольку сам он ранее отказался от личного участия в дебатах.

- Ушел один из кандидатов и не будет участвовать в дебатах, значит, надо делить время. Если для него это принципиальная позиция, не считает нужным ходить на дебаты, - сообщила на заседании ЦИК Элла Памфилова, цитирует агентство ТАСС. - Я сейчас обращаюсь к Павлу Николаевичу Грудинину, тогда, наверное, честнее отдать это время другим кандидатам. Пусть они делят между собой.

Причем, глава ЦИК подчеркнула, что кандидатам, согласившимся на участие в дебатах, следует лично в них участвовать и посылать вместо себя на дебаты доверенных лиц только в «сверхуважительных случаях».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Киргизии инспектор ДПС оштрафовал своего же напарника за нарушение ПДД
Антонов обвинил Конгресс США в одержимости русофобией
Ушел из жизни последний диктатор Аргентины
Источник рассказал о содержании телефонного разговора Эрдогана и Роухани
Путин подписал закон об охране губернаторов бойцами Росгвардии
Умер экс-глава корпорации Nestle Гельмут Маухер
Дефицит торгового баланса США достиг максимума за последние 9 лет
Российский космонавт поздравил женщин Земли с Международным женским днем с МКС
Россия вводит ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий
Ввоз овощей и фруктов из Абхазии в РФ временно запрещен из-за клопа
Соловьев рассказал, когда фильм о Путине покажут на телевидении
Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе для призывников
Встреча Путина с медведем попала на видео
Росгвардия отвергла информацию о риске срыва поставок наркотических обезболивающих
За неделю международные резервы России выросли на 1,4 млрд долларов
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее унесло жизни 18 человек
Украинская певица Билык раскритиковала политику России, как того требовали радикалы
Путин ввел новые правила выплаты выигрышей в лотереях